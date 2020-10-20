Defineciler battaniye sarılı halde bulmuştu! Şok detaylar: Annesinin cesediyle 4 gün yaşamış

BABAMLA İLGİLİ KÖTÜ SÖZLER SÖYLEDİ



Annem de bana 'baban gibi korkak mı olacaksın' gibi sözler söyledi. Ben de hem uygunsuz ilişkiye girip hem de böyle konuşma hakkı olmadığını söyledim. 40 yaşında kadın olduğunu ve 'ne yapacağımı sana mı soracağım' diyerek bana tokat attı. Babamla ilgili kötü sözler söyledi. Sinirlenince farkında olmadan ayakkabılıktaki çekici alarak anneme vurdum. Gözümü kapatmıştım. Gözümü açtığımda annem kanlar içinde yatıyordu. Hırıltı geliyordu. 5 dakika sonra ses gidince öldüğünü anladım. Annemi battaniyeye sardım ve evi temizledim. Ceset birkaç gün bu şekilde kaldı. Olaydan 4 gün sonra Furkan'ı aradım ve kız arkadaşımı öldürdüğümü söyledim. Ertesi gün gömmek için gerekli malzemeleri aldım ve Furkan ile buluştuk. Olayı kendisine de anlattım. Daha sonra battaniyeye sarılı cesedi Furkan ile birlikte evden çıkartarak açık araziye götürdük ve gömdük'' diye savunma yaptı.