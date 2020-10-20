Defineciler battaniye sarılı halde bulmuştu! Şok detaylar: Annesinin cesediyle 4 gün yaşamış
Sultangazi'de define arayan iki kişi toprağın altında bir ceset buldu. Battaniyeye sarılı cesedin bulunmasının ardından Batuhan Ünal'ın annesini çekiçle öldürdüğü ortaya çıktı. Cesedi gömmeye yardım eden Furkan Salih Gürlek de suçunu itiraf etti. Öte yandan cesedin dört gün boyunca evde kaldığı ortaya çıktı. Sabah’tan Ali Oktay’ın haberinin detayları…
Sultangazi'de define arayan iki kişinin toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset bulmasının ardından annesini çekiçle kafasına vurarak öldürdüğü ortaya çıkan oğlu Batuhan Ünal ile cesedi gömmeye yardım eden Furkan Salih Gürlek suçlarını itiraf etti. Annesi ile babasının ayrıldığını ve annesini başka bir erkekle evde yakaladığını iddia eden Batuhan Ünal, "Ayakkabılıktaki çekici alarak anneme vurdum. Öldüğünü anlayınca annemi battaniyeye sararak evi temizledim. Ceset birkaç gün bu şekilde kaldı" dedi.
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CESET 4 GÜN EVDE KALDI
Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Batuhan Ünal ve Furkan Salih Gürlek katıldı. Savunması alınan Batuhan Ünal, annesi Melahat İsbir ile babasının ayrıldığını ve kendisinin 8 aydır annesi ile birlikte yaşadığını söyledi. Olay günü olan 19 Aralık 2019 tarihinde eve gittiğinde annesini evde tanımadığı bir erkekle gördüğünü ve olayın şokuyla bir şey söylemeden evden ayrıldığını savunmasında anlatan Batuhan Ünal, "Daha sonra eşyalarımı toplamak için eve gittiğimde annem evdeydi. Eşyalarımı toplarken annem yanıma geldi ve ne olduğunu sordu. Bende babamın yanında yaşayacağımı söyledim.
BABAMLA İLGİLİ KÖTÜ SÖZLER SÖYLEDİ
Annem de bana 'baban gibi korkak mı olacaksın' gibi sözler söyledi. Ben de hem uygunsuz ilişkiye girip hem de böyle konuşma hakkı olmadığını söyledim. 40 yaşında kadın olduğunu ve 'ne yapacağımı sana mı soracağım' diyerek bana tokat attı. Babamla ilgili kötü sözler söyledi. Sinirlenince farkında olmadan ayakkabılıktaki çekici alarak anneme vurdum. Gözümü kapatmıştım. Gözümü açtığımda annem kanlar içinde yatıyordu. Hırıltı geliyordu. 5 dakika sonra ses gidince öldüğünü anladım. Annemi battaniyeye sardım ve evi temizledim. Ceset birkaç gün bu şekilde kaldı. Olaydan 4 gün sonra Furkan'ı aradım ve kız arkadaşımı öldürdüğümü söyledim. Ertesi gün gömmek için gerekli malzemeleri aldım ve Furkan ile buluştuk. Olayı kendisine de anlattım. Daha sonra battaniyeye sarılı cesedi Furkan ile birlikte evden çıkartarak açık araziye götürdük ve gömdük'' diye savunma yaptı.
Cesedi gömmeye yardım ettiği iddia edilen tutuklu sanık Furkan Salih Gürlek de, "Ünal kız arkadaşını öldürdüğünü bana anlattı. Ben kendisine inanmadım. Ertesi gün eve gittiğimde annesinin cesedini gördüm. O zaman olanları bana anlattı. Battaniyeye sarılı cesedi birlikte alarak araziye götürerek gömdük'' dedi.
DEFİNECİLER BULDU
Maktul Melahat İsbir'in kardeşi olduğunu anlatan müşteki Fatih İsbir de, "Kardeşim 3 yıldır oğlu birlikte yaşar ve başkasıyla ilişkisi yoktur. Oğlu askere gidecekti ve borç batağındaydı. Oğlu annesinin borçlarından kurtulmak için kredi almaya zorluyordu. Bu nedenle aralarında tartışma oluyordu. Sanık olaydan üç gün sonra annesinin cesedinin bulunduğu evde arkadaşları ile parti yaparak, bununla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını gördüm. Kardeşimi Adli Tıp'ta tanımakta güçlük çektim. Şikayetçiyim" dedi. Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduğunu söylediler. Mahkeme iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianamede, Sultangazi'de define arayan iki kişinin toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset buldukları ve ardından durumu polise bildirdikleri anlatılıyordu. Yapılan araştırmada Furkan Salih Gürek'in ifadesi alındı. Son dakika gelen habere göre Gürek, arkadaşı Batuhan Ünal'ın kız arkadaşını öldürdüğünü söylediği, ardından ikisinin de cesedi boş bir araziye gömdükleri iddia ediliyordu. Sanığın annesini çekiçle vurduğu ve annesinin öldüğü anlatılan iddianamede oğlunun "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Salih Gürek'in de "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye yardım etme'' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. (Ali Oktay/Sabah)