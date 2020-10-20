İstanbul'da ekipler toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.