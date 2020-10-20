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İstanbul'da ekipler toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

polisi, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında yaptı. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak vatandaşların takıp takmadığını ve kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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İstanbul'da ekipler toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada sabah saatlerinde yaptı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

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D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında resmi ve sivil ekipler otobüsler ve minibüslerde yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.



"BİNEN YOLCUYA NEDEN CEZA YAZILMIYOR"

Denetimleri sırasında durdurulan minibüs sürücücü Faruk Kocatürk "Sivil polis ekipleri sürekli denetimde. Fazla yolcu alınca ceza yazılıyor, alsak öyle almasak yolcular tePki gösteriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Binen yolcuya neden ceza yazılmıyor" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ'TA DENETİM

Denetim yapılan noktalardan biri de Dolmabahçe meydandı.



Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske ve kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

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