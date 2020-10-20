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Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi. kimlik çıkmayan şüpheliler, götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AFY 678 plakalı otomobili durdurmak istedi.

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İZLERİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Otomobildeki 3 şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

SIKI TAKİP

Şüpheliler, ekiplerin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakalandı.

ÜZERLERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.

kimlik çıkmayan şüpheliler, götürüldü.

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