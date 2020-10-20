Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AFY 678 plakalı otomobili durdurmak istedi.
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İZLERİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Otomobildeki 3 şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.
SIKI TAKİP
Şüpheliler, ekiplerin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakalandı.
ÜZERLERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.
Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.