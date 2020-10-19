Sevgilisinin tüfeğiyle 2 aylık bebeği Kumsal'ı kaybeden anne: 'Yapma şeytan doldurur' dedim

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"YAPMA ŞEYTAN DOLDURUR"

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Yusuf Karataş, olayın tüfeği temizlerken meydana geldiğini ileri sürdü. Anne Marzi G. ise bebeğin ölümüyle ilgili birlikte yaşadığı Yusuf Karataş'ı suçladı. Marzi G., "Bebeğin altını temizliyordum. Elinde tüfekle yanıma geldi ve tüfeğin namlusunu başıma dayadı. Ben de 'Yapma şeytan doldurur' diye uyardım. Beni dinlemedi. Tüfeği önce tavana daha sonra bebeğe doğrultup, tetiğe bastı" dedi.