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Hesap 2500 TL geldi ortalık karıştı!

Son dakika haberine göre; 'da bir eğlence mekanında garson ile müşteri arasında 2 bin 500 TL gelen hesap nedeniyle kavga çıktı. Diğer müşterilerin kavgaya dahil olmasıyla sandalye, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Hesap 2500 TL geldi ortalık karıştı!

Bursa'da, eğlence mekanına gelen aile grubu, bir süre eğlendikten sonra hesabı istedi. Mekanda çalışan garsonlardan biri, müşteri grubunun yanına giderek hesabınız "2 bin 500 lira" dedi.

Hesap 2500 TL geldi ortalık karıştı!

Gruptan bir kişi ise "2 bin 500 TL hesap mı olur'' diyerek garsonla tartışmaya başladı. Tartışmadan rahatsız olan müşteriler ise bu duruma tepki gösterdi.

Hesap 2500 TL geldi ortalık karıştı!

"NEDEN BAĞRIYORSUN, HESABINI ÖDE ÇEK GİT"

Bu sırada tartışma yaşanan masanın arkasında oturan bir kişi, "Neden bağırıyorsun, hesabını öde çek git " diyerek, tepkisini dile getirince bu sefer ikili arasında tartışma çıktı.

Hesap 2500 TL geldi ortalık karıştı!

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, sandalye, şişe ve yumruklarla birbirini darp etti.

Hesap 2500 TL geldi ortalık karıştı!

Diğer müşterilerin de araya girmesiyle kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Hesap 2500 TL geldi ortalık karıştı!

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALLARI UNUTULDU

Restorandaki kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler alkollü mekandaki kavgayı büyümeden önlerken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Hesap 2500 TL geldi ortalık karıştı!

Polis ekipleri, kavga edip maske ve mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesti. Kavga sırasında eğlence mekanında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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