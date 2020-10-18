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Koronavirüs tedbirleri unutuldu! İstanbul'da skandal koronavirüs partisi

Son dakika haberi... Dünyada olduğu gibi 'de koronavirüsle mücadele büyük çabalar sarf ederken Şişli'den skandal görüntüler geldi. tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Koronavirüs tedbirleri unutuldu! İstanbul'da skandal koronavirüs partisi

Görüntüler, Cuma akşamı Şişli, Fulya Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında kaydedildi.

Koronavirüs tedbirleri unutuldu! İstanbul'da skandal koronavirüs partisi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi.

Koronavirüs tedbirleri unutuldu! İstanbul'da skandal koronavirüs partisi

Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti. Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

Koronavirüs tedbirleri unutuldu! İstanbul'da skandal koronavirüs partisi

Koronavirüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri unutuldu! İstanbul'da skandal koronavirüs partisi

Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.

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