Uzun sakal ve bıyık, koronavirüs bulaş riskini artırıyor

'TOP SAKAL BIRAKARAK YANLARI DAHA SAĞLAM KAPATMIŞ OLUYORUZ'

Diyarbakır'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Ozan Gökdere de eskiden 2-3 haftada bir mutlaka kuaföre geldiğini, koronavirüsle beraber bu sürenin 2 aya kadar uzadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hatta pandeminin ilk dönemlerinde 3 ay kuaföre falan gitmedik. Tıraş makinası alarak evde kendi çabamızla tıraş olmaya başladım. Şimdi biraz daha alıştık. Tıraş öncesi temizliyorlar, dezenfekte ediyorlar, tek kullanımlık havlular var. Her şey tek kullanımlık. O yüzden rahatım. Endişe etmiyorum. Saç ve sakalımı kısa kesiyorum ve maskeye uygun olması için de top sakal bırakıyorum. Yanları daha sağlam kapatmış oluyoruz."







