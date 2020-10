Uzun sakal ve bıyık, koronavirüs bulaş riskini artırıyor

'KISA SAÇ VE SAKALI TERCİH EDİYORLAR'

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen yarışmalarda çeşitli ödüller alan ve 28 yıldır kuaförlük yapan Berat Polatoğlu (35), pandemi sürecinden kendilerinin de olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "İşlerimiz yüzde 40'tan fazla düştü. Çünkü insanlar tedirgin. Tıraş olmaya korkuyorlar, çekiniyorlar. Birçok kişi kuaföre gelmiyor evde tıraş ediyoruz. Çoğu müşterimizin saçları 5-6 aylık saçlar. Bunlardan dolayı müthiş bir iş kaybımız var. Pandemiden önce müşterilerimiz bakımlı olabilmek için 20-25 günde bir tıraş olurdu. Fakat koronavirüsten dolayı, her gelen kişinin saçı sakalı darmadağın. Koronavirüs nedeniyle herkesin yüzünde maske olduğundan insanlar artık stile çok önem vermiyor. Kısa saç ve sakalı daha çok tercih ediyorlar. Tabi saç ve sakal uzadıkça, maskenin koronavirüse karşı dayanıklılığı düşüyor. Bundan dolayı her gelen kişi zaten kısa kesiyor. Salonumuzu daha hijyenik bir hale getirmeye çalıştık. Bundan dolayı işlerimizde ufak bir artış oldu. Yine de evimize ekmek götürebiliyoruz. Ödemelerimizi yapabiliyoruz. Koronavirüsün bir an önce bitmesini diliyoruz" diye konuştu.