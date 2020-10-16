Pendik'te insan bağlama skandalına soruşturma başlatıldı

ÖFKE NÖBETİ GEÇİREN OTİZİMLİ GENCİ KONTROL EDEMEYİNCE KOLLARINI BAĞLAMIŞ



İlk tespitlere Ağustos ayında kaydedilen rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizimli genci kontrol edemeyen görevli personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını bir bezle arkadan bağlaması sonucu ortaya çıktı. Yetkililer, otizmli çocuklarla ilgili bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen önemli merkezlerden biri olan bu kurumda yaşanan olayın en kısa sürede açığa kavuşturulacağını bildirdi. Sorumlularının en kısa sürede ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımın uygulanması için müfettişlerin titizlikle çalıştığı vurgulandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan olayla ilgili edinilen son dakika haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bakanlığın idari soruşturması sürerken, savcılık da olayın sorumluları hakkında adli soruşturma yürütecek.