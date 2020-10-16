Koronavirüs nedeniyle en çok erkekler mi yoksa kadınlar mı ölüyor?
Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili merak edilen soru yanıt buldu. İngiliz araştırmacılar, 21 ülkenin verilerini analiz ettiği çalışmada ilk dalga esnasında yeni tip corona virüs (Covid-19) ölümlerinin cinsiyetler arasındaki dağılımını inceledi.
Avrupa ülkeleri ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ölümlere bakan Imperial College of London'dan bilim insanları, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin ilk dalgasında ölen erkek ve kadın erkek sayıları arasında önemli bir fark olmadığını açıkladı. Buna göre, 21 ülke arasında erkeklerde 105 bin 800 ve kadınlarda 100 bin ölüm meydana geldi, bazı ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha çok öldüğü görüldü, ancak araştırmacılar, aradaki farkın oldukça küçük olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, araştırmacılar erkeklerin corona virüsten kadınlardan daha fazla etkilediğini daha önce birçok kez açıkladı. Yine Imperial College London tarafından Nisan ayında yapılan bir araştırma, kadınların Covid-19'dan ölme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koyarken, İngiltere Halk Sağlığı raporu, erkekler arasında ölüm oranlarının yüzde 59 daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.
HUZUREVLERİNDEKİ KADIN VAKA VE ÖLÜMLERİ KAYDEDİLMEMİŞ OLABİLİR
Ancak, Imperial College tarafından da yürütülen yeni çalışma, erkeklerin kadınlardan daha çok öldüğüne dair destekleyeci rakamlara ulaşamadı. NTV'de yer alan habere göre, araştırmacılar, bazı ülkelerde huzur evlerinde erkeklerden daha çok kadın olduğunu ve bu yüzden daha fazla kadının ölmüş olabileceğini, ilk dalga esnasında sınırlı testler nedeniyle birçok vakanın gözden kaçmış olabileceğini belirtti.
KADINLARIN İYİ BİR TIBBİ BAKIMA ERİŞMESİ ERKEKLERDEN DAHA SINIRLI
Makalenin yazarlarından Profesör Majid Ezzati, cinsiyetler arasındaki veri farklılığının bakım evlerinde gözden kaçan Covid-19 vakalarından kaynaklanabileceğini söyleyerek, "Bazı ülkelerde bakım evlerinde bulunan kadınların sayısı daha fazla. Orada testler oldukça kısıtlı ve sınırlı olabilir ve pek çok kadın ölümü o nedenle Covid-19 nedenli olarak kaydedilmemiş olabilir. Ayrıca belirli ülkelerde kadınların iyi bir tıbbi bakıma erişmesi erkeklere göre daha sınırlı" dedi.
EN YÜKSEK ÖLÜMLER SAĞLIĞA AZ YATIRIM YAPAN ÜLKELERDE
Ayrıca araştırmacılar, aşırı ölümlerin en yüksek olduğu ülkelerin sağlık sistemlerine ve sağlık korumalarına daha az yatırım yapan ülkeler olduğunu belirtti. Örneğin, her iki cinsiyet için de ölümlerin çok düşük olduğu Avusturya'nın, nüfus başına düşen hastane yatağı sayısının İngiltere'den yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu açıklandı.
Profesör Ezzati, konuya ilişkin, "Ulusal sağlık sistemine uzun vadeli yatırım, bir ülkenin hem pandemiye müdahale etmesine hem de insanların ihtiyaç duyduğu günlük rutin bakımı sağlamaya devam etmesine izin veren şeydir.'Sağlık sistemini kemer sıkma yoluyla parçalayamayız ve daha sonra, özellikle yoksul ve marjinal topluluklarda ihtiyaç en yüksek seviyedeyken insanlara hizmet etmesini bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.
ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN BULGULARIYLA ÇELİŞİYOR
Bununla birlikte, çalışmanın bulguları, erkeklerin hastalıktan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteren önceki araştırmalarla çelişiyor.
Mayıs ayında Nature dergisinfe yayınlanan Oxford Üniversitesi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu öncülüğündeki bir çalışma, erkeklerin virüsten ölme olasılığının karşı cinse göre iki kat daha fazla olduğunu açıklamıştı
İngiltere'de Ulusal Sağlık Enstitüsü' tarafından yapılan araştırmada ise, erkeklerin ölme olasılığının kadınlara göre 1,99 kat daha yüksek olduğunu bulmuştu.