Koronavirüs nedeniyle en çok erkekler mi yoksa kadınlar mı ölüyor?

EN YÜKSEK ÖLÜMLER SAĞLIĞA AZ YATIRIM YAPAN ÜLKELERDE

Ayrıca araştırmacılar, aşırı ölümlerin en yüksek olduğu ülkelerin sağlık sistemlerine ve sağlık korumalarına daha az yatırım yapan ülkeler olduğunu belirtti. Örneğin, her iki cinsiyet için de ölümlerin çok düşük olduğu Avusturya'nın, nüfus başına düşen hastane yatağı sayısının İngiltere'den yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu açıklandı.