16 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat sol gözünü kaybetti

Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat sol gözünü kaybetti

Akşehir ilçesinde, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 29 yaşındaki avukat sol gözünü kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2020
ABONE OL
Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat sol gözünü kaybetti

Saldırı, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat , evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Gözündün ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, kanlar içinde kaldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcu, ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Ameliyat edilen Avukat Asilcan Tuzcu'nun sol gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Tuzcu'nun boynundaki yaranın ise şah damarına 2 santimetre mesafede olduğu belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA