Etkisiz hale getirilen 4 terörist Kandil’deki teröristbaşlarını panikletti
Katliam, taciz, tecavüz, adam kaçırma, infaz gibi insanlık dışı eylemleri itirafçılar tarafından aktarılan ve görüntüleri ortaya çıkan Kandil'deki teröristbaşları insan kaynakları kurudukça çaresiz kalıyor. Etkisiz hale getirilen 4 terörist adeta Kandil’i propaganda merkezinin kalbinden vurdu. Sabah’tan Sırrıberk Arslan’ın haberinin detayları…
Etkisiz hale getirilen teröristlerin Kandil'de büyük paniğe yol açtı. Terör örgütü PKK, yıllardır kandırarak veya kaçırarak dağa götürdüğü binlerce genci göz göre göre ölüme yolluyor. Türk Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarıyla birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi terör örgütünün sözde merkezi Kandil'i sarstı. Elinde yem olarak kullanacağı örgüt elemanı kalmayan terör örgütü; kandırarak dağa çıkardıkları gençlerin ailelerine sözde kahramanlık hikâyeleri göndererek yeni örgüt elemanı avlama çalışmalarına başladılar.
Terör örgütü PKK'nın, Kandil'deki 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan, 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan ve 'Cuma' kod adlı Cemil Bayık gibi elebaşları yıllardır birçok gencin kandırarak, beynini yıkayarak 'ölüm çarkına' sokarak kendilerine yaşam alanı açmayı sürdürüyorlar.
4 KRİTİK İSİM ÖLDÜRÜLDÜ, KANDİL YIKILDI
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yerli ve milli silahlarla gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ölüm çarkına çomak sokuyor. Elinde teröre hizmet edecek 'maşa' kalmayan örgüt, ölüme gönderdiği gençlerin ailelerine ölüm haberini sahte kahramanlık hikâyeleriyle birlikte veriyor. Böylece ailelerin gözlerini boyayarak yeni terör unsurlarını bünyesine katmayı amaçlıyor.
İşte Kandil'in yazdığı o sahte kahramanlık hikâyeleri:
Kahraman Türk askerinin Irak'ın kuzeyindeki bölgede sürdürdüğü Pençe-Kaplan operasyonunda 9 Ağustos'ta kod adı Peyman Axin olan Şirin Omar, kod adı Zenda Destina olan Kader Eraslan, kod adı Serdar Mordem olan Savaş Korkmaz ve kod adı Rezan Tendurek olan Gültekin Öner adlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
30 GÜN SONRA İTİRAF GİBİ MEKTUP
PKK'nın yuvası Kandil'deki elebaşları, 4 teröristin ölümünden 30 gün sonra itiraf niteliğinde mektup yazdı.
Kahraman Mehmetçik'in yıkıma uğrattığı kanlı örgüt mektubunda "Biz 10 - 15 güne kadar da hep dönmelerini bekliyorduk. Ve sonra beklenti yerini derin bir umutsuzluğa bıraktı. Gerçek yüreğimizi üzdü, böyle gidişinizi hiçbir şekilde kabul etmedik. Böyle sessizce, zamansız gidişinizi kabullenemedik heval" ifadelerine yer verdi. (Sırrıberk Arslan/Sabah)