Etkisiz hale getirilen 4 terörist Kandil’deki teröristbaşlarını panikletti

30 GÜN SONRA İTİRAF GİBİ MEKTUP

PKK'nın yuvası Kandil'deki elebaşları, 4 teröristin ölümünden 30 gün sonra itiraf niteliğinde mektup yazdı.

Kahraman Mehmetçik'in yıkıma uğrattığı kanlı örgüt mektubunda "Biz 10 - 15 güne kadar da hep dönmelerini bekliyorduk. Ve sonra beklenti yerini derin bir umutsuzluğa bıraktı. Gerçek yüreğimizi üzdü, böyle gidişinizi hiçbir şekilde kabul etmedik. Böyle sessizce, zamansız gidişinizi kabullenemedik heval" ifadelerine yer verdi. (Sırrıberk Arslan/Sabah)