Hain saldırıda gazi olmuştu! 1.6 milyonluk tazminatı reddetti...

Gazi Erduran vicdanen çok rahat olduğunu belirterek şunları söyledi: "Milli bir duruş ve görüş sergilemek adına bu paradan feragat ettim. Osmaniyeliyim. Biz bugüne kadar devletimizin malına, parasına dokunulmayacağı bir görüşle eğitildik. Hiç pişman değilim, aynı şey olsa yine aynısını yaparım. Çevremden gelen 'Sen devletten zengin misin?' gibi tepkilere aldırış etmeden bu kararı aldım. Her şey para demek değil. İnsanın bir duruşu olması lazım. Bu iş benim için daha değerli bir manevi boyuta ulaştı."