Afyonkarahisar'da kabus evi! Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar

'GEÇEN YILDAN BU YANA ÇÖKÜYOR'

Yusuf Seyman, "Gün geçtikçe canımız tehlikeye giriyor. Herhangi bir deprem olsa ev göçebilir. Şu anda evin altındaki besihanede hayvanlarımız var. Üstünde 10 kişi yaşıyoruz. Devletimizden tek isteğim önümüz kış olduğu için hayvanlarımız ve kendimiz için bir çadır.