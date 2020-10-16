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Erzurum'da şoke eden olay: Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

'un merkez Palandöken ilçesinde, bir sitenin 7'nci katında yalnız yaşayan  (76), boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Erzurum'da şoke eden olay: Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Dehşete düşüren olay, saat 20.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman 'ndeki bir sitenin 7'nci katındaki dairede meydana geldi.

Akşam saatlerinde yalnız yaşayan annesi 'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak annesinin evine bakmasını istedi.

Kendisi de annesinin evine giden ismi öğrenilemeyen kızı, doğal gaz sayacının üzerindeki anahtarı alarak açtıkları kapıdan içeri girince annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kapıda zorlama olmadığı belirledi.

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayı duyarak eve gelen yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


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