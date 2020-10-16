Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları için hizmete kapatıldı

Avrasya Tüneli'nin her iki yönü de trafiğe kapatıldı



İşletmeden yapılan açıklamaya göre kalite standartları kapsamında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sabah 05.00 itibariyle tamamlanacak.

Tünel iki yakayı sabah saatlerinde tekrar denizin altından birbirine bağlayacak.