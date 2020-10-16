16 Ekim 2020, Cuma
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Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları için hizmete kapatıldı

Megakent 'un iki yakasını denizin altından birleştiren bu gece yarısı itibariyle hizmete kapatıldı. İşletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları için hizmete kapatıldı

Avrasya Tüneli'nin her iki yönü de trafiğe kapatıldı

İşletmeden yapılan açıklamaya göre kalite standartları kapsamında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sabah 05.00 itibariyle tamamlanacak.

Tünel iki yakayı sabah saatlerinde tekrar denizin altından birbirine bağlayacak.

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