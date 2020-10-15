Son dakika | MSB: Görevi sırasında rahatsızlanan 1 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız (Sözleşmeli Er Volkan Soy) görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.