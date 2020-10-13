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Uzman isim uyardı: Termal sularda 'beyin yiyen amip' tehlikesi

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Yüce Ayhan, ABD'de bir çocuğun içme suyundan kaptığı '' türüne 'de de 40 derecenin üzerinde sıcaklığı olan sularda rastlanabileceğini belirtti. Ayhan, kaplıcalar gibi termal suların amip riski taşıyabileceğini dile getirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Uzman isim uyardı: Termal sularda 'beyin yiyen amip' tehlikesi

ABD'nin Teksas eyaletinde 9 yaşındaki çocuğun içme suyundan kaptığı 'beyin yiyen amip' nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye'de de amip riskinin olup olmadığına dair sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Uzman isim uyardı: Termal sularda 'beyin yiyen amip' tehlikesi

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Ayhan, Türkiye'de 'beyin yiyen amip' türüne kaplıcalar gibi termal sularda rastlandığını belirterek, "Kontrolsüz, denetimsiz sular, hijyenik olmayan termal sular, kaplıcalar riskli olabilir" dedi.

Uzman isim uyardı: Termal sularda 'beyin yiyen amip' tehlikesi

Özellikle kış mevsiminde tercih edilen kaplıcalardaki suların temizliği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Ayhan, şunları söyledi:

Uzman isim uyardı: Termal sularda 'beyin yiyen amip' tehlikesi

"Hücreyi yiyen, amip olarak adlandırılan mikroorganizma tek hücreli canlı, Türkiye'deki sularda da bulunabilen bir amip türü. Daha çok termal özellikli sularda yani 40 derecenin üzerindeki sularda canlı kalıyor. Amip, yüzme yoluyla burun sinüslerinden beyne ilerleyerek, bir beyin zarı iltihabı yapıyor.

Uzman isim uyardı: Termal sularda 'beyin yiyen amip' tehlikesi

Kontrolsüz sular, hijyenik olmayan kaplıcalar risk olabilir. Hijyen çok önemli. Yüzme havuzlarının da klorlanması çok önemli. Amibin hijyenik sularda, hijyenik tesislerde bulaşma olasılığı yok. Gıda yoluyla yani suyun yutulmasıyla da bulaşmıyor. Sadece yüzmeyle burundan suyun girmesiyle bir bulaş riski söz konusu."

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