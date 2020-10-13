Adana'da darp edilen Ukraynalı genç kızı kurtarmak isterken 4 defa bıçaklandı

Bu sırada ise Daria, 'Sana toplum içinde benimle böyle konuşma hakkını kim veriyor? Özür dile' dedi. Tartışmanın devam etmesi üzerineyse Ulaş isimli şahıs Daria'yı darp etmeye başladı. Kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada genç kızın darp edildiğini gören 25 yaşındaki Halil İbrahim Yalçın da olaya müdahale etti.

İddiaya göre, genç kızı yumruklayan şahıs 33 CVA 13 plakalı otomobilinden bıçak alıp Halil İbrahim'i sol bacak ve sol kolundan 4 kere bıçaklayıp otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi edildikten sonra kendisini bıçaklayan kişi hakkında şikayetçi oldu. Kaçan kişi hala bulunamazken Halil İbrahim Yalçın, zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.