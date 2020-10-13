Metrobüsteki iğrenç taciz olayında İETT şoförü hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkartıldı
İstanbul'da geçtiğimiz yıl metrobüste N.C. isimli kadın, Fatih Ö. isimli şahıs tarafından taciz edildi. N.C. bağırarak Fatih Ö.'yü yakalatmış ve "Böyle ş.r.fsizler metrobüslerde rahat rahat hiçbir kadını taciz edemeyecekler. Ben susmayacağım, sen utanacaksın." demişti. Tacizci Fatih Ö.'nün "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından yargılanmasına devam edildi.
Metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla bir kişinin "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından yargılanmasına devam edildi.
Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Ö. ile müşteki N.C. ve tarafların avukatları katıldı. Adli Tıp Kurumu raporu ve İETT tarafından düzenlenen olay anı görüntülerinin dökümleri mahkemeye ulaştı.
"ANLATTIKLARIMLA ÇELİŞEN DURUM YOK"
Kayıtlarla ilgili söz verilen müşteki N.C, genel olarak kamera açısının olay yerine uzak olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Benim anlattıklarımla çelişen bir durum yoktur." dedi.
Sanık Fatih Ö'nün avukatı ise görüntülerdeki aleyhe hususları kabul etmediklerini ifade ederek, "Kamera kayıtlarının iddiaları doğrulamadığını düşünüyoruz. Ayrıca sesli olan görüntü kaydının içeriklerinin bilirkişi marifetiyle çıkarılmasını ve bu şekilde müvekkilimin tam olarak neler söylediğini belirlenmesini istiyoruz." diye konuştu. Müşteki N.C'nin avukatı da, sanığın tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme, tanık olarak dinlenilmesi için geçen duruşmada zorla getirilmesine karar verilen İETT şoförü hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmetti.
İETT tarafından düzenlenen görüntülerin ses kayıtlarının dökümünün çıkartılması için CD'nin bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasını karara bağlayan heyet duruşmayı erteledi.