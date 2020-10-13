Metrobüsteki iğrenç taciz olayında İETT şoförü hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkartıldı

"ANLATTIKLARIMLA ÇELİŞEN DURUM YOK"

Kayıtlarla ilgili söz verilen müşteki N.C, genel olarak kamera açısının olay yerine uzak olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Benim anlattıklarımla çelişen bir durum yoktur." dedi.

Sanık Fatih Ö'nün avukatı ise görüntülerdeki aleyhe hususları kabul etmediklerini ifade ederek, "Kamera kayıtlarının iddiaları doğrulamadığını düşünüyoruz. Ayrıca sesli olan görüntü kaydının içeriklerinin bilirkişi marifetiyle çıkarılmasını ve bu şekilde müvekkilimin tam olarak neler söylediğini belirlenmesini istiyoruz." diye konuştu. Müşteki N.C'nin avukatı da, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme, tanık olarak dinlenilmesi için geçen duruşmada zorla getirilmesine karar verilen İETT şoförü hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmetti.

İETT tarafından düzenlenen görüntülerin ses kayıtlarının dökümünün çıkartılması için CD'nin bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasını karara bağlayan heyet duruşmayı erteledi.