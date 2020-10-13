Hindistan’da üniversitede tecavüz dehşeti! Video çekip tehdit ettiler

"ŞİKAYET EDERSEN VİDEONU YAYARIZ"

Hindistan Times'ın haberine göre, Uttar Pradesh'in Jhansi kentindeki bir üniversite öğrencisi, Pazar günü kurumda devlet hizmetleri sınavı yapılırken 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etti. Bu arada sapığın arkadaşlarının kızın videosunu çektiği polis kayıtlarına geçti.

Jhansi Polisi Kıdemli Müfettişi Dinesh Kumar P. yaptığı açıklamada, olayda sekiz öğrencinin sorgulandığını söyledi. Soruşturma sırasında yeni isimlerinin çıkması durumunda polisin diğer öğrencilerle ilgili de soruşturma başlatacaklarını sözlerine ekledi.

10. sınıf öğrencisi olan kız, şikayetinde polise üniversitede bir arkadaşıyla buluşmaya gittiğini söyledi. Yaklaşık 12 öğrenciden oluşan bir grubun onu arka kapıdan zorla binanın içine aldığını da sözlerine ekledi. Tanık ifadelerine göre kampüsün tek güvenlik görevlisi vardı ve o da sınav işleri ile meşguldü.