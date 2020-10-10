10 Ekim 2020, Cumartesi
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Eski bakan Akif Çağatay Kılıç koronavirüse yakalandı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı 'ın testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kılıç, "Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2020
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Eski bakan Akif Çağatay Kılıç koronavirüse yakalandı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim." paylaşımında bulundu.

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