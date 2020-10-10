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Başkent Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Sağanak yağışlar 'nin birçok bölgesinde devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü için uyarı yaptı. 'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2020
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Başkent Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgiler ışığında, Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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