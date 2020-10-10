Başkent Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Sağanak yağışlar Türkiye'nin birçok bölgesinde devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için uyarı yaptı. Başkent Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı.
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Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgiler ışığında, Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.