Uyuşturucu çetesi üyesi İngiliz turne müdürü hakkında şok iddia: Turnelere giderken sevkiyat yaptı
İstanbul'da ele geçirilen 258 kilogram uyuşturucu madde kokaini, arasına serpiştirildiği 119 ton kaya tozu gübresinden kimyasal yöntemlerle ayrıştırması planlanan operasyonla yakalanan "Doktor" kod isimli İngiliz çete üyesi Anthony Murrey'ın, Happy Monday's ve Black Grape isimli müzik gruplarının eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı. Yakalanan 14 çete üyesiyle birlikte tutuklanan Anthony Murrey'ın turneler için gittiği ülkelerde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı da iddia edildi. Sabah'tam Emir Somer'in haberinin detayları...
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği dev operasyondan "İngiliz Baron" çıktı. Narkotik Masası Polisleri, Ambarlı Limanı'na Kolombiya'dan gemiyle getirilen altı konteyner dolusu 119 ton 260 kilogramlık kaya tozu gübresinin arasına serpiştirilmiş halde 258 kilogram Kokain maddesi ele geçirmişti.
Kokain maddelerinin kaya tozu gübresi içerisinden kimyasal yöntemlerle ayrıştırmasını yapması planlanan "Doktor" kod isimli İngiliz çete üyesi Anthony Murray'ın de aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.
İKİ ÇOCUĞU DA KOKAİN'DEN TUTUKLANMIŞ
İngiliz çete üyesi Anthony Murray'ın bir dönem İngiltere'nin tanınmış müzik grupları olan Happy Monday's ve Black Grape gruplarının eski turne müdürlüğünü yaptığı ortaya çıktı.
Sirkeci'de kaldığı otelden cep telefonunu kapatarak kaçmaya çalışan Murrey'ın İngiltere'de 2014 yılında uyuşturucu nedeniyle tutuklandığı ve Kokain ile yakalanan iki çocuğunun da cezaevinde yattığı iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre; Murrey, turneler için gittiği ülkelerde de uyuşturucu sevkiyatı yaptı. Emir SOMER/SABAH