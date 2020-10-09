Tekirdağ'da cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim

DAYAK YEDİĞİ YERDE ÖLDÜRDÜ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hakan P, ifadesinde, yaklaşık 2 ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı ile caminin bahçesinde kavga ettiklerini söyledi. Bu nedenle üçünü de öldürmeyi planladığını ifade etti.