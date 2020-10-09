09 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika: Küçükçekmece'de kaldırım çöktü

Son dakika haberine göre; 'de kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2020
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Son dakika: Küçükçekmece'de kaldırım çöktü

Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan çukurun çevresini demir bariyerlerle çevirdi.

Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

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