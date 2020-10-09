Son dakika: Küçükçekmece'de kaldırım çöktü
Son dakika haberine göre; Küçükçekmece'de kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan çukurun çevresini demir bariyerlerle çevirdi.
Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.