09 Ekim 2020, Cuma
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Adana’da sulama kanalında ceset bulundu

Son dakika haberine göre.. 'nın Yüreğir ilçesinde, 53 yaşındaki ’in sulama kanalında cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Adana’da sulama kanalında ceset bulundu

Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, polisi arayarak sulama kanalında erkek cesedi gördüğünü söyledi.

MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin 'e ait olduğu belirlendi.

Demir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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