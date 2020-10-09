Adana’da sulama kanalında ceset bulundu
Son dakika haberine göre.. Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 53 yaşındaki Abdülrezzak Demir’in sulama kanalında cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, polisi arayarak sulama kanalında erkek cesedi gördüğünü söyledi.
MORGA KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin Abdülrezzak Demir'e ait olduğu belirlendi.