Samsun'da pitbull köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü

SAMSUN'A SEVK EDİLDİ

Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.