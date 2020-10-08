Adıyaman'da taş devrinden kalan tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi

"İnsanoğlunun ateşi bile bulmadığı dönemde buraya altın gizlemelerinden bahsetmek mümkün değil. Para tarihi olarak baktığımızda 2 bin 500 yıl önce icat ediliyor. Böyle bakınca da bu mağarada herhangi bir define olmadığını söyleyebiliriz. Bunun için de insanlar boşuna gelip bu kaya resimlerini tahrip etmesinler. Çünkü bu kaya resimleri bir kültür mirasıdır."









