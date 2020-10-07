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İzmir'de 'sosyal mesafe' tartışması! Koltuktan kaldırmaya çalışınca...

'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanına oturan kişiye sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiğini söyleyince, tartışma çıktı. Yolculardan birinin, diğerini kolundan tutup kaldırmaya çalıştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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İzmir'de 'sosyal mesafe' tartışması! Koltuktan kaldırmaya çalışınca...

İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu, sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı.

İzmirde sosyal mesafe tartışması! Koltuktan kaldırmaya çalışınca... İZMİR'DE 'SOSYAL MESAFE' TARTIŞMASI! KOLTUKTAN KALDIRMAYA ÇALIŞINCA...

İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı. Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince, diğer yolcu kolundan tutup kaldırmaya çalıştı.

O anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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