06 Ekim 2020, Salı
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Son dakika: Çanakkale açıklarında 144 sığınmacı yakalandı

Son dakika haberine göre 'nin Bozcaada ilçesi 144 yakalandı. Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen şüpheli ise gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Çanakkale açıklarında 144 sığınmacı yakalandı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelere mensup yabancı uyruklular, ahşap tekneyle Çanakkale sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Bölgede görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişilerin bulunduğu yeri tespit etti.

Bunun üzerine, Bozcaada açıklarında düzenlenen operasyonda teknedeki 144 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen şüpheli ise gözaltına alındı.

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