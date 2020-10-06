Adana merkezli 11 ilde "Swinger" operasyonu: 35 gözaltı kararı
Adana merkez olmak üzere tam 11 ilde "swinger" adı verilen fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "swinger" adı verilen "cinsel ilişki için eş değiştirme sapkınlığı" fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
EŞ DEĞİŞTİRME SAPKINLIĞINA OPERASYON
Edinilen son dakika bilgisine göre Adana merkezli 11 ilde, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "swinger" yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı.
GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Şafak vakti söz konusu şahısları adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AHLAK BÜRO ŞEBEKENİN TESPİTİNİ YAPTI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kent genelinde swinger yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığını saptadı.
Şebekeye üye olduğu öne sürülen 35 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanıp, sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin arasında evli çiftlerin de olduğu görüldü.