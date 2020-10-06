Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu saatlere dikkat! | 06 Ekim Salı hava durumu
Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Meteoroloji'den toz taşınımına ilişkin şu uyarı yapıldı:
"Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
Meteoroloji tarafından paylaşılan görselde, toz taşınımının 12.00-18.00 ve 18.00-24.00 saatleri olacağına dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan diğer açıklamada ise şöyle denildi:
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık