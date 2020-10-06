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İstanbul’da iğrenç görüntü! Fare tatlıların üzerinde gezdi

’da bulunan bir tatlıcının tezgahında baklava yiyen kameralara anbean yansıdı. Farenin videosu sosyal medyaya damga vurdu ve büyük tepki çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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İstanbul’da iğrenç görüntü! Fare tatlıların üzerinde gezdi

'un ilçesine bağlı Sefaköy İnönü Mahallesi'nde bir tatlıcının vitrinindeki şey dikkat çekti.

İstanbul’da iğrenç görüntü! Fare tatlıların üzerinde gezdi İSTANBUL’DA İĞRENÇ GÖRÜNTÜ! FARE TATLILARIN ÜZERİNDE GEZDİ

KAMERAYA YANSIDI

Gece vakti tatlıcı vitirininde olduğunu gören bir müşteri, fareyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Vitrinde yer alan baklava tepsisinin kenarından baklava yediği görülen farenin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

UZUN SÜRE BEKLEDİ

Üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin, uzun süre tatlıların arasında durduğu görüldü.

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