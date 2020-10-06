İstanbul’da iğrenç görüntü! Fare tatlıların üzerinde gezdi
İstanbul’da bulunan bir tatlıcının tezgahında baklava yiyen fare kameralara anbean yansıdı. Farenin videosu sosyal medyaya damga vurdu ve büyük tepki çekti.
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy İnönü Mahallesi'nde bir tatlıcının vitrinindeki şey dikkat çekti.
KAMERAYA YANSIDI
Gece vakti tatlıcı vitirininde fare olduğunu gören bir müşteri, fareyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Vitrinde yer alan baklava tepsisinin kenarından baklava yediği görülen farenin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.
UZUN SÜRE BEKLEDİ
Üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin, uzun süre tatlıların arasında durduğu görüldü.