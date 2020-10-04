Van'da uyuşturucu operasyonu! Su kolilerinin altına gizlenmiş 27 kilo 794 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Başkale ilçesi Büklümdere Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 65 plaka sayılı minibüsün şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Durdurulan minibüste narkotik madde arama köpeği Lina ile birlikte yapılan detaylı aramada, araçta bulunan su kolilerinin altındaki 2 adet çuval içerisinde 54 paket halinde toplam 27 kilo 794 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.



Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.