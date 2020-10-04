Antalya'da feci olay! İki çocuk annesini kanlar içinde bırakan koca polise direndi!

DAHA ÖNCE DE UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ AMA EŞİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

R.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce eşini birçok kez dövdüğü ve hakkında 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilen R.O., çıkarıldığı mahkemece aynı suçlar kapsamında tutuklandı. Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen R.O.'nun eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine yeniden eve geldiği öğrenildi.

Bu arada H.O., hastanedeki tedavisinin ardından sığınma evine götürüldü. Çiftin 2 çocuğu ise korumaya alındı.