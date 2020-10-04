Ölüme terk edilmişti! Sahipsiz at Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurtarıldı

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde boş bir alana bağlanan at mahallede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Eyüpsultan Belediyesini arayan vatandaşlar atın aç susuz bırakıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri atı bulunduğu yerden alarak Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürdü.

Görevliler tarafından bakımı yapılan at sahibi bulununcaya kadar gözetim altında tutulacak.

Başkanım bir can'ın kurtulması için bu kadar kısa bir sürede tüm ekiplerinizi yönlendirdiğiniz için Göktürk halkı adına çok çok teşekkür ederiz.@DenizKoken 🙏🙏🙏

Vahit Müdürüm @altinerm sizlere de çabalarınız için ayrıca teşekkürler🙏🙏🙏 pic.twitter.com/8PvgqrESXR