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Ölüme terk edilmişti! Sahipsiz at Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurtarıldı

Sabah'tan 'ın haberine göre, Göktürk’te ölüme terk edilen sahipsiz at ekipleri tarafından kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Ölüme terk edilmişti! Sahipsiz at Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurtarıldı

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde boş bir alana bağlanan at mahallede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Eyüpsultan Belediyesini arayan vatandaşlar atın aç susuz bırakıldığı ihbarında bulundu.

Ölüme terk edilmişti! Sahipsiz at Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurtarıldı ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİ! SAHİPSİZ AT EYÜPSULTAN BELEDİYESİ TARAFINDAN KURTARILDI

Bunun üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri atı bulunduğu yerden alarak Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürdü.

Görevliler tarafından bakımı yapılan at sahibi bulununcaya kadar gözetim altında tutulacak.

BARIŞ SAVAŞ/SABAH

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