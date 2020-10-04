Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı
Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı kırmızılı takımın tecrübeli stoperi Ahmet Çalık'ın yeni takımı belli oldu. Çalık Konyaspor ile anlaştı.
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Cim-Bom'da ayrılıklar kervanına yeni isimler de katıldı. Jimmy Durmaz'ın Karagümrük'e kiralanmasından sonra Ahmet Çalık da Konyaspor ile anlaştı. 26 yayındaki futbolcunun Konyaspor ile 2 senelik bir anlaşma imzalayacağı belirtildi. Galatasaray'da Sekidika ve Ozornwafor'un da bir takıma gitmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların, transferin bitmesine kısa bir süre kala sınırlı harcama limitini transfer için kullanıp kullanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.