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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı kırmızılı takımın tecrübeli stoperi 'ın yeni takımı belli oldu. Çalık ile anlaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Cim-Bom'da ayrılıklar kervanına yeni isimler de katıldı. Jimmy Durmaz'ın Karagümrük'e kiralanmasından sonra Ahmet Çalık da Konyaspor ile anlaştı. 26 yayındaki futbolcunun Konyaspor ile 2 senelik bir anlaşma imzalayacağı belirtildi. Galatasaray'da Sekidika ve Ozornwafor'un da bir takıma gitmesi bekleniyor.



Sarı-kırmızılıların, transferin bitmesine kısa bir süre kala sınırlı harcama limitini transfer için kullanıp kullanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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