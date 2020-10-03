Kayseri’de korkunç olay! Sevgilisini başka adamla yakalayınca kan döktü

BACAK VE SIRT BÖLGELERİNDEN BIÇAKLADI!

Olay, sabah saatlerinde Doğan K.'nın sevgilisi ile birlikte yaşadığı Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesindeki evinde meydana geldi. Sabah işten gelen Doğan K., sevgilisi E.D.'yi Muhammed K. ile birlikte yakaladı. Çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı.