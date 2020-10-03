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Kayseri’de korkunç olay! Sevgilisini başka adamla yakalayınca kan döktü

Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde 45 yaşındaki Doğan K. sevgilisiyle evde yakaladığı isimli şahsı dört yerinden bıçakladı. 30 yaşındaki Muhammed K. Eve çağırılan ambulans ile beraber .

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Kayseri’de korkunç olay! Sevgilisini başka adamla yakalayınca kan döktü

Sabah saatlerinde 'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen olayda işinden çıkarak sevgilisi E.D ile beraber yaşadığı eve giden Doğan K. Evde yakaladığı K.'yı bacak ve sırt bölgelerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

BACAK VE SIRT BÖLGELERİNDEN BIÇAKLADI!

Olay, sabah saatlerinde Doğan K.'nın sevgilisi ile birlikte yaşadığı Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesindeki evinde meydana geldi. Sabah işten gelen Doğan K., sevgilisi E.D.'yi Muhammed K. ile birlikte yakaladı. Çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI!

4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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