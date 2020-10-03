Kayseri’de korkunç olay! Sevgilisini başka adamla yakalayınca kan döktü
Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde 45 yaşındaki Doğan K. sevgilisiyle evde yakaladığı Muhammed isimli şahsı dört yerinden bıçakladı. 30 yaşındaki Muhammed K. Eve çağırılan ambulans ile beraber hastaneye kaldırıldı.
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BACAK VE SIRT BÖLGELERİNDEN BIÇAKLADI!
Olay, sabah saatlerinde Doğan K.'nın sevgilisi ile birlikte yaşadığı Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesindeki evinde meydana geldi. Sabah işten gelen Doğan K., sevgilisi E.D.'yi Muhammed K. ile birlikte yakaladı. Çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı.
HASTANEYE KALDIRILDI!
4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.