Hatay’da üniversite öğrencisi İpek'in öldüğü saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntülerde, saldırganın eğlence mekanının önüne arkadaşının kullandığı motosiklet ile geldiği, tabancayla art arda ateş ettiği ve aynı motosikletle kaçtığı görülüyor. Öte yandan ölen üniversiteli Harbelioğlu'nun saldırıdan önce sosyal medya hesabından, "Her yıl bugün dediğim gibi, Eylül'ü takvimden silmek isterdim" paylaşımı yaptığı görüldü.

Olay, 24 Eylül gecesi, Çevre Yolu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimlikleri belirsiz motosikletli 2 şüpheli, eğlence mekanının önüne geldi. Sürücünün arkasında oturan şüpheli, motosikletten inerek, elindeki tabancayı eğlence merkezine art arda ateşledi. Saldırıda üniversite öğrencisi İpek Harbelioğlu ile 2 kişi vurularak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.