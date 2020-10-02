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Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı

'teki ’ndan otomobille 'ye giriş yapmak isteyen kişinin ayakkabılarının içinde, 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına otomobiliyle gelen Suriye uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı.

Şüphelinin ayakkabılarında, şeffaf poşetler içinde toplam 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi. Suriyeli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten hakkında soruşturma başlatıldı.

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