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Kastamonu’da sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı

ilçesinde meydana gelen olay duyanları dehşete düşürdü. Sokak ortasında kavga eden iki engelliden birisi, diğerin şah damarından bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Kastamonu’da sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, ilçesinde Marangozlar Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çalışan sağır ve dilsiz İ.F., bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştığı E.K. adlı diğer kişiyle tartışmaya başladı.

Kastamonu’da sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı KASTAMONU’DA SOKAK ORTASINDA KAVGA ETTİĞİ ENGELLİYİ ŞAH DAMARINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine engelli şahıs E.K., yanında bulundurduğu bıçakla kendisi gibi engelli olan İ.F.'nin şah damarını kesti. Tosya Sağlık Ocağı Merkezinin önünde yaşanan olayda kanlar içerisinde yerde kalan İ.F'ye ilk müdahaleyi Sağlık Ocağında görevli olan Doktor Nurten Arı yaptı.

5 SAAT SÜREN OPERASYONLA YOĞUN BAKIMA ALINDI

İlk müdahalesinin ardından İ.F., ambulans beklenilmeden özel araçla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İ.F, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kastamonu'da ameliyata alınan İ.F, yaklaşık 5 saatlik süren bir operasyon sonrasında şah damarı dikilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan E.K. gözaltına aldı.



Öte yandan, iki engelli şahsın kavgası ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, yolda karşılaşan iki engelli bilinmeyen nedenle tartışmaya başlıyor. Kavgada ismi öğrenilemeyen engelli şahıs, elindeki bıçakla İ.F'yi bıçaklayarak ağır yaralıyor.

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