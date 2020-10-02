Kastamonu’da sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde Marangozlar Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çalışan sağır ve dilsiz İ.F., bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştığı E.K. adlı diğer engelli kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine engelli şahıs E.K., yanında bulundurduğu bıçakla kendisi gibi engelli olan İ.F.'nin şah damarını kesti. Tosya Sağlık Ocağı Merkezinin önünde yaşanan olayda kanlar içerisinde yerde kalan İ.F'ye ilk müdahaleyi Sağlık Ocağında görevli olan Doktor Nurten Arı yaptı.