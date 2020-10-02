İstanbul'da 12 yaşındaki kızın pencereden atladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı





PLATİN VE BİLEKLİK APARATIYLA TOPALLAYARAK YÜRÜYEBİLİYOR

Öğrenim görmeye devam eden Koşucu, olay günü iddiaya göre öğle arasında arkadaşlarıyla sınıfta oyun oynamaya başlamış, bir süre sonra da henüz bilinmeyen bir nedenle 3. katın penceresinden aşağıya atlamıştı. Metrelerce yükseklikten aşağıya atlayan Koşucu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, kızı fark eden okul çalışanının ihbarı üzerine Elif Koşucu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Burada ilk tedavisi yapılan küçük kızın sol bacak ve kolu ile kalça ve kuyruk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiş ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 9 ay geçen olayın sonrasında Elif Koşucu'nun düşmeye bağlı olarak topallayarak yürüyebildiği, sol koluna platin takıldığı ve sol ayak bilekliğine de yürüyebilmesi için özel bir apart takıldığı öğrenildi.