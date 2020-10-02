Haliç Köprüsü'ndeki kaza araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü

ÇOCUK ARKA CAMDAN FIRLADI

Kazayı gören başka bir sürücü kaza ile ilgili; "Önümüzde oldu kaza. Beyaz bir otomobil aracı sıkıştırdı. Adam da kaçacak yeri olmadığı için sağa sola savrulduktan sonra çocuk arkadan düştü. Ondan sonra zaten olanlar oldu. Sağa sola savrulmanın etkisiyle, bayağı da hızlıydı zaten çocuk da arka camdan fırladı. Olaya birebir şahit oldum. Vuran adam da kaçtı zaten" şeklinde konuştu.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde trafik aralıklarla tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın ve hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.