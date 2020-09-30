Kütahya'da eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayata veda etti
Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan İbrahim Gürgen doğum için eşini bıraktığı hastaneden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti. 1 saat önce çocuğu dünyaya gelen Gürgen oğlunu göremeden hayata veda etti.
Edinilen bilgiye göre İbrahim Gürgen (38) Emet ilçesinden doğum için eşini Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine götürdü. Tekrar Emet ilçesine annesini almak için geri dönen İbrahim Gürgen, Emirler köyü çıkışında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Bir erkek çocuğu dünyaya gelen İbrahim Gürgen oğlunun doğumundan 1 saat sonra aynı hastaneye ağır yaralı olarak getirildi.
OĞLUNU GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ
Bir kız babası da olan Gürgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personelleri, 1 saat önce oğlunun dünyaya geldiğini Gürgen'in oğlunu göremeden hayatını kaybettiğini bildirdiler.
Gürgen'in ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.