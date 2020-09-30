30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayata veda etti

Kütahya'da eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayata veda etti

'nın Emet ilçesinde yaşayan için eşini bıraktığı hastaneden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti. 1 saat önce çocuğu dünyaya gelen Gürgen oğlunu göremeden hayata veda etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
ABONE OL
Kütahya'da eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayata veda etti

Edinilen bilgiye göre (38) Emet ilçesinden için eşini Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine götürdü. Tekrar Emet ilçesine annesini almak için geri dönen İbrahim Gürgen, Emirler köyü çıkışında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Bir erkek çocuğu dünyaya gelen İbrahim Gürgen oğlunun doğumundan 1 saat sonra aynı hastaneye ağır yaralı olarak getirildi.



OĞLUNU GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Bir kız babası da olan Gürgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personelleri, 1 saat önce oğlunun dünyaya geldiğini Gürgen'in oğlunu göremeden hayatını kaybettiğini bildirdiler.

Gürgen'in ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu. ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA