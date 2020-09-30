Kütahya'da eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayata veda etti





OĞLUNU GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Bir kız babası da olan Gürgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personelleri, 1 saat önce oğlunun dünyaya geldiğini Gürgen'in oğlunu göremeden hayatını kaybettiğini bildirdiler.