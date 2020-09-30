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Hırsızlık yapmak için gelmişti! Akıma kapıldı

’da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan iki arkadaştan biri yaralandı. Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile makas bulan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Hırsızlık yapmak için gelmişti! Akıma kapıldı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Enes D ve Akın Ç, 2.Aydınlık sokak üzerinde elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi.Akın Ç, burada kabloları keserken akıma kapıldı. Yaralanan Akın Ç, Enes D'nin yardımı ile trafo içinden çıkartıldı. Bunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlık yapmak için gelmişti! Akıma kapıldı HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN GELMİŞTİ! AKIMA KAPILDI

Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerini tespit etti. Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi Akın Ç'ye yapılan müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Araştırma Hastahanesine kaldırıldı. Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile makas bulan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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