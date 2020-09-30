Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı! AFAD'dan Trabzon, Rize ve Giresun için uyarı
Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak yoğun yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AFAD, saat 12.00 ile 23.59 saatleri arasında dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
AFAD'DAN UYARI
Doğu Karadeniz'de (Trabzon,Rize,Giresun) kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve heyelan tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kilogram/metrekare) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
5 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
DOĞU'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR, KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan'da 29, Iğdır'da 24, Erzurum'da 23, Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.