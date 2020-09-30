30 Eylül 2020, Çarşamba
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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı! AFAD'dan Trabzon, Rize ve Giresun için uyarı

, ve çevrelerinde yerel olarak yoğun yağış beklendiğinden ani , su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. , saat 12.00 ile 23.59 saatleri arasında dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı! AFAD'dan Trabzon, Rize ve Giresun için uyarı

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, ile , , , , Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve 'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

AFAD'DAN UYARI

Doğu Karadeniz'de (,,) kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Ani , su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve heyelan tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kilogram/metrekare) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

5 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

, , , ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

DOĞU'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR, KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan'da 29, 'da 24, Erzurum'da 23, Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı! AFAD'dan Trabzon, Rize ve Giresun için uyarı DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI! AFAD'DAN TRABZON, RİZE VE GİRESUN İÇİN UYARI

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