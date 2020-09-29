İstanbul Fatih'te parfümeride patlama: 2 yaralı

Patlamayı duyan vatandaşlar dükkanda çıkan yangını söndürmek için yardıma koştu. Bu sırada iddiaya göre ikinci kez meydana gelen ufak çaplı patlamada yardıma gelen Muammer Şen isimli esnaf hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken diğeri ayakta tedavi edildi.