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İstanbul Fatih'te parfümeride patlama: 2 yaralı

'te bir parfümeride henüz bilinmeyen nedenle meydana geldi. Patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan patlama sonrası mahallede korku dolu anlar yaşandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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İstanbul Fatih'te parfümeride patlama: 2 yaralı

Balat Manyasizade Cadde'de saat 18.00 sıralarında parfüm satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten meydana geldi. Patlama sırasında dükkanda bulunan bir çalışan hafif şekilde yaralandı.

Patlamayı duyan vatandaşlar dükkanda çıkan yangını söndürmek için yardıma koştu. Bu sırada iddiaya göre ikinci kez meydana gelen ufak çaplı patlamada yardıma gelen Muammer Şen isimli esnaf hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken diğeri ayakta tedavi edildi.

Polis patlama hakkında soruşturma başlattı.

"YANGINI SÖNDÜRÜRKEN İKİNCİ PATLAMA OLUYOR"
Babası yaralanan Furkan Şen, "Olay içeride çalışırlarken patlama meydana geliyor. Babam buradan söndürme tüpünü alıyor. Yangını söndürürken de içeride ikinci bir patlama meydana geliyor. Camlar babama geliyor. Babam eğiliyor yüzüne camlar gelmiyor ancak kollarına geliyor. Şuan hastanede dikiş atılıyor. Sağlık durumu iyi." diye konuştu.

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