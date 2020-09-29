Son dakika haberi | Konya'da 3,8 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



