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Son dakika haberi | Konya'da 3,8 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler

Son dakika haberi... 'nın Tuzlukçu ilçesinde 3,8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, 7,63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika haberi | Konya'da 3,8 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler

'nın Tuzlukçu ilçesinde 3,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Yönetimi () Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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