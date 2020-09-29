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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

'den yurt genelinde birçok ili ilgilendiren  ve  uyarısı yaptı. ve için uyarılarda bulunan Meteoroloji, ani , su baskını ve yıldırım tehlikesine vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün , , , ile 'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Ani , su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BİR UYARI DA İÇ ANADOLU İÇİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra , ve 'nın kuzey ilçeleri ile çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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