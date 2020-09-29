1 yaşındaki Suriyeli Hayat Neccar bebek işkenceyle öldürüldü!

Anne ve babayla birlikte komşuları emniyete götürüldü. 6 ay önce Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu ve ardından aileye geri verdiği öğrenildi. Küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. (Takvim)