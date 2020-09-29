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1 yaşındaki Suriyeli Hayat Neccar bebek işkenceyle öldürüldü!

1 yaşındaki , işkence edilerek öldürüldü. Anne ve babası, emniyete götürüldü. Küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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1 yaşındaki Suriyeli Hayat Neccar bebek işkenceyle öldürüldü!

İstanbul 'deki bir binanın 3. katında yaşayan ailenin çocuğu Hayat Neccar (1), önceki gün gece solunum sıkıntısı çekti.

Hastaneye kaldırılan çocuk, can verdi. Neccar'ın vücudunda çeşitli izler olduğunu gören sağlık ekipleri, polise haber verdi.

Anne ve babayla birlikte komşuları emniyete götürüldü. 6 ay önce Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu ve ardından aileye geri verdiği öğrenildi. Küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. (Takvim)

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